Боррель: ЕС не станет просить Зеленского покинуть Киев

В ЕС не станут требовать от украинского президента Владимира Зеленского покинуть Киев. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Евросоюз также не будет просить украинского лидера «сдаваться».
В пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Зеленский уехал с Украины и находится в Польше.
26 февраля Володин заявил, что Зеленский 25 февраля вместе со своим окружением покинул столицу и отправился во Львов. По его словам, украинский лидер находился под охраной неонацистов.
Утром в этот же день Зеленский снял видеообращение к народу, находясь на улице Банковой в Киеве вблизи своего офиса, тем самым подтвердив, что все еще находится в украинской столице.
Однако, как полагает Володин, видео, которые президент Украины публикует в социальных сетях, были записаны заранее.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране всеобщей мобилизации.