Боррель: ЕС не станет просить Зеленского покинуть Киев

В ЕС не станут требовать от украинского президента Владимира Зеленского покинуть Киев. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает РИА «Новости».

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Он подчеркнул, что Евросоюз также не будет просить украинского лидера «сдаваться».

В пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Зеленский уехал с Украины и находится в Польше.

26 февраля Володин заявил, что Зеленский 25 февраля вместе со своим окружением покинул столицу и отправился во Львов. По его словам, украинский лидер находился под охраной неонацистов.

Утром в этот же день Зеленский снял видеообращение к народу, находясь на улице Банковой в Киеве вблизи своего офиса, тем самым подтвердив, что все еще находится в украинской столице.

Однако, как полагает Володин, видео, которые президент Украины публикует в социальных сетях, были записаны заранее.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране всеобщей мобилизации.