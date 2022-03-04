Проукраинские активисты разгромили магазины русских в Германии

Проукраинские активисты совершили нападение на магазины, принадлежащие российским немцам. Об этом со ссылкой на главу молодежной организации «Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V.» Вальтера Гаукса пишет РИА Новости.

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«Это должно прекратиться! Магазины немцев из России атакованы! Граждане государств бывшего СССР, проживающие в Германии, не должны подвергаться дискриминации или нападениям! Мы обращаемся к прессе с просьбой сообщать о таких случаях!» - заявил он в соцсетях.

Глава молодежной организации «Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. опубликовал фото и видео разрушенной торговой точки в городе Оберхаузен.

На стеклах продуктового магазина по-немецки написано «Свободная Украина», дверь залита краской, а витрина разбита. На видео слышно голос женщины, которая поясняет на русском языке, что вызвана полиция.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, подчеркнув, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.