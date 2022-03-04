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13 часов назад

Проукраинские активисты разгромили магазины русских в Германии

Алиса Селезнёва

Проукраинские активисты совершили нападение на магазины, принадлежащие российским немцам. Об этом со ссылкой на главу молодежной организации «Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V.» Вальтера Гаукса пишет РИА Новости.

Проукраинские активисты разгромили магазины русских в Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это должно прекратиться! Магазины немцев из России атакованы! Граждане государств бывшего СССР, проживающие в Германии, не должны подвергаться дискриминации или нападениям! Мы обращаемся к прессе с просьбой сообщать о таких случаях!» - заявил он в соцсетях.

Глава молодежной организации «Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. опубликовал фото и видео разрушенной торговой точки в городе Оберхаузен.

На стеклах продуктового магазина по-немецки написано «Свободная Украина», дверь залита краской, а витрина разбита. На видео слышно голос женщины, которая поясняет на русском языке, что вызвана полиция.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, подчеркнув, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.

С началом российской военной операции на Украине российские дипмиссии в Дублине, Таллине и в Исландии подверглись нападениям, а в Литве избили третьего секретаря посольства. Российские студенты рассказывают об отчислениях и запрете посещать пары в европейских вузах, а в Литве «патриоты» матерятся в лицо россиянам.

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