В Киеве назвали основную тему переговоров Украины и РФ

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на переговорах с РФ изменился ключевой предмет обсуждения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Страну.ua».

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«Они уже прекратили говорить о денацификации, сейчас главное — неразмещение на Украине отдельных видов наступательного вооружения», — сказал Арестович.

Ранее он отмечал, что правительство Украины на переговорах с Москвой настаивало на выводе российских войск с украинской территории.

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