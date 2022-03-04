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26 минут назад

В Киеве назвали основную тему переговоров Украины и РФ

Газета.RuГазета.Ru

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на переговорах с РФ изменился ключевой предмет обсуждения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Страну.ua».

В Киеве назвали основную тему переговоров Украины и РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они уже прекратили говорить о денацификации, сейчас главное — неразмещение на Украине отдельных видов наступательного вооружения», — сказал Арестович.

Ранее он отмечал, что правительство Украины на переговорах с Москвой настаивало на выводе российских войск с украинской территории.

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24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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