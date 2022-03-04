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1 час назад

Британский министр поддержал идею конфискации недвижимости и размещения там беженцев

ТАССТАСС

Глава Минюста Великобритании Доминик Рааб поддержал идею конфискации недвижимости у российских бизнесменов, попавших под санкции Лондона, и размещения там украинских беженцев.

"Да, если у нас будут доказательства и законные основания, мы это сделаем", - сказал он в пятницу в эфире радиостанции LBC, комментируя инициативу, за проработку которой в правительстве отвечает министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкл Гоув.

В ответ на уточняющий вопрос, поддерживает ли Рааб размещение в этих домах и квартирах беженцев с Украины, министр сказал: "Да, совершенно". С подобной инициативой ранее выступила партия "Либеральные демократы".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Накануне под санкции попал российский предприниматель Алишер Усманов и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Как отмечается в заявлении МИД Великобритании, Усманов владеет особняком стоимостью 48 млн фунтов (почти $64 млн) в районе Хайгейт на севере британской столицы, еще один особняк предпринимателя находится в графстве Суррей под Лондоном. Относительно Шувалова утверждается, что он владеет двумя квартирами в центре Лондона стоимостью 11 млн фунтов (около $15 млн).

В мире,Видео,Майкл Гоув,Алишер Усманов,Игорь Шувалов,Владимир Путин,ЕС,
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