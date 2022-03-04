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14 часов назад

В ЕС пригрозили отказом от российских энергоресурсов

Мария Иванова

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз «изучает все меры» влияния на Россию, в том числе отказ от российских энергоресурсов. Об этом сообщает РИА Новости.

В ЕС пригрозили отказом от российских энергоресурсов
Фото: ReutersReuters

«Мы рассмотрим все меры, как я уже говорил, все рассматривается. Некоторые меры, которые никто не ожидал, были, тем не менее, приняты…» - подчеркнул Боррель.

Он добавил, что ЕС уже пошел на «беспрецедентные» финансовые, политические и экономические санкции, которые серьезно ударят по российской экономике.

Боррель подчеркнул, что ЕС поддерживает право Украины на оборону.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

ЕС и США решили заблокировать активы Банка России и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.

Также Евросоюз запретил продавать и поставлять в Россию банкноты, деноминированные в евро.

Помимо финансовых санкций, Евросоюз с 27 февраля ввел запрет на полеты российских самолетов над всей территорией блока, воздушное пространство для России закрыли и другие страны.

Также в США и ЕС пообещали найти и конфисковать активы российских миллиардеров, включая недвижимость, яхты и частные самолеты.

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