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15 часов назад

Три российских судна и яхту задержали во Франции

Алиса Селезнёва

Во Франции без объяснения причины задержаны три российских судна и одна яхта, а французские территориальные воды уже можно сравнить с территориальными водами Сомали. Об этом заявил сегодня посол РФ в Париже Алексей Мешков, пишет РИА Новости.

Три российских судна и яхту задержали во Франции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее на фоне проведения Россией военной операции на Украине президент Франции Эммануэль Макрон поручил выявить активы всех россиян, близких к властям, на которые могут быть распространены санкции. Речь идет о «полной инвентаризации» финансовых активов, недвижимости, яхт, автомобилей класса люкс, принадлежащих россиянам.

3 марта глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил об аресте национальной таможенной службой яхты Amore Vero, которой, предположительно, владеет председатель совета директоров «Роснефти» Игорь Сечин. Арест яхты был произведен во французском городе Ла-Сьота на Лазурном берегу, куда она прибыла на ремонт.

По словам посла России во Франции, на сегодняшний день задержаны три российских корабля и одна яхта.

«Суда задерживаются практически без каких-либо объяснений, проходят обыски, ничего не находят. Все передается в судебные органы, и когда судебные органы примут какие-либо решения, никто, естественно, предсказать не может», - пояснил Мешков.

Дипломат подчеркнул, что сейчас для российских судов «французские территориальные воды схожи с территориальными водами Сомали».

В мире,Санкции,Эммануэль Макрон,Алексей Мешков,Игорь Сечин,Роснефть,
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