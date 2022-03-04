В США ответили на отказ России поставлять ракетные двигатели

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что решение России прекратить поставки ракетных двигателей не повлияет на запуски американских ракет. Об этом сообщает SpaceNews.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заявил, что Россия в ответ на санкции США, введенные из-за украинского кризиса, прекратит поставки ракетных двигателей Вашингтону. Речь идет о двигателе РД-180 для ракеты Atlas-5 и РД-181, который используется в первой ступени ракеты Antares.

Также РФ не будет обслуживать оставшиеся у Штатов 24 двигателя РД-180.

«Пусть летают в космос на своих метлах», - заявил Рогозин.

«Я думаю, что наши потребности в запуске будут удовлетворены», - так прокомментировал это решение Кендалл.

В компании United Launch Alliance (ULA), проводящей запуски Atlas-5, заявили, что у них есть все необходимое для оставшихся 24 запусков, запланированных на период до 2025 года. Двигатели хранятся в США.

Генеральный директор ULA Тори Бруно сказал, что у компании есть соглашение с производителем РД-180 НПО Энергомаш о технической поддержке и запасных частях, но если эта поддержка будет прекращена, у ULA есть собственный опыт обслуживания и эксплуатации двигателей.

С 2025 года ULA планирует начать переход на Vulcan Centaur - новую ракету-носитель, которая будет использовать двигатель Blue Origin BE-4, произведенный в США.

«Весь смысл программы, которую мы запустили несколько лет назад, состоял в том, чтобы уйти от использования РД-180. И на данный момент меня не информировали о каких-либо серьезных проблемах с запуском, связанных с недавним решением <…> Рогозина», - подчеркнул Кендалл.