Шольц оценил отказ от «Северного потока-2»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие власти своевременно решили отказаться от запуска «Северного потока-2». Об этом сообщает ZDF.

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22 февраля, после признания Россией ДНР и ЛНР, Германия остановила процесс сертификации газопровода. 23 февраля США ввели санкции против оператора проекта - Nord Stream 2 AG, которые предусматривают запрет на сделки с компанией.

СМИ писали, что компания объявит о банкротстве, однако в самой Nord Stream 2 AG это опровергали.

Шольц отметил, что это был «долго сопровождаемый проект», который продвигали несколько правительств Германии. Он подчеркнул, что решение об остановке проекта было своевременным.

«После разговора с российским президентом я повторил публично то, что в нашем разговоре играло роль: Россия должна была знать, что мы примем это решение [об остановке «СП-2»], что это было необходимым…» - заявил канцлер.

Он отметил, что в Германии были готовы к отказу от сертификации, если начнутся боевые действия.

«Мы были подготовлены к тому, чтобы остановить процесс сертификации <…> и заново подготовить анализ угроз энергетической безопасности в связи с этим проектом», - заключил Шольц.