Генеральный директор крупнейшей фармацевтической компании Греции VIANEX SA Димитрис Яннакопулос обратился к президенту России Владимиру Путину и извинился за политику греческих властей касательно спецоперации РФ на Украине. В видео на своем YouTube-канале NOIAZOMAI он призвал людей задуматься о настоящих причинах происходящего.
«Я хотел бы принести извинения Путину за то, что делает моя страна в последние дни. Когда он покончит со всеми этими неонацистами, он даст нам возможность покинуть НАТО вместе с Сербией», — заявил Яннакопулос.
Кроме того он назвал европейских лидеров «пешками», которые контролируются извне.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.