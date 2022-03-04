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51 минуту назад

В Греции попросили прощения у Путина

Генеральный директор крупнейшей фармацевтической компании Греции VIANEX SA Димитрис Яннакопулос обратился к президенту России Владимиру Путину и извинился за политику греческих властей касательно спецоперации РФ на Украине. В видео на своем YouTube-канале NOIAZOMAI он призвал людей задуматься о настоящих причинах происходящего.

В Греции попросили прощения у Путина
Фото: ТАССТАСС

«Я хотел бы принести извинения Путину за то, что делает моя страна в последние дни. Когда он покончит со всеми этими неонацистами, он даст нам возможность покинуть НАТО вместе с Сербией», — заявил Яннакопулос.

Кроме того он назвал европейских лидеров «пешками», которые контролируются извне.

"Никто не хочет новой холодной войны"

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

В мире,Димитрис Яннакопулос,Владимир Путин,НАТО,
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