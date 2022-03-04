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3 часа назад

Раскрыто условие отмены западных санкций против России

Алиса Селезнёва

Новые санкции Запада в отношении России будут отменены в случае прекращения российской специальной операции на Украине. Об этом заявила ТАСС заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Раскрыто условие отмены западных санкций против России
Фото: ReutersReuters

Россия столкнулась с волной международных консолидированных санкций из-за начала военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, США и ЕС ввели санкции против российской банковской системы, госдолга и операций ЦБ РФ. Ряд российских банков был отключен от системы SWIFT. Международные компании и производители товаров заявили об уходе с российского рынка и выхода из проектов в России.

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По словам Виктории Нуланд, главным условием завершения санкционного давления станет прекращение российской военной операции на Украине.

«Санкции закончатся, если Россия закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны, а также ее право на существование», - пояснила заместитель главы американского внешнеполитического ведомства.

При этом Нуланд заверила, что у западных стран «не было никакого намерения преследовать Россию», однако ушла от ответа на вопрос, готовы ли США признавать «красные линии» и российские требования по обеспечению безопасности.

«Мы были готовы говорить о подавляющем большинстве вопросов, которые Россия водрузила на стол [переговоров по безопасности в Европе], обо всем (…) Но мы не собирались говорить другой стране, как и с кем вступать в альянсы», - заметила она.

Ранее Владимир Путин заявлял, что возможное вступление Украины и Грузии в НАТО является «красными линиями», и для урегулирования украинского кризиса необходимо соблюдение «законных интересов России в сфере безопасности».

В конце прошлого года МИД России передал представителям США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток. Однако по итогам переговоров в российском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что по основным вопросам США и их союзники фактически сказали России «нет».

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