Джонсон хочет созвать заседание СБ ООН из-за Запорожской АЭС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении созвать экстренное заседание СБ ООН из-за пожара в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы британского премьера.

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Уточняется, что Джонсон заявил об этом во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«В ближайшие часы премьер-министр будет просить экстренного заседания СБ ООН, и Великобритания немедленно поднимет этот вопрос», — говорится в сообщении.