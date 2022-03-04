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1 час назад

Джонсон заявил о намерении созвать заседание СБ ООН из-за пожара на Запорожской АЭС

Елена Прошина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении созвать экстренное заседание СБ ООН из-за пожара в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы британского премьера.

Джонсон хочет созвать заседание СБ ООН из-за Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что Джонсон заявил об этом во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«В ближайшие часы премьер-министр будет просить экстренного заседания СБ ООН, и Великобритания немедленно поднимет этот вопрос», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что на территории станции случился пожар. В результате происшествия один из энергоблоков на станции был отключен. В пресс-службе Запорожской АЭС заверили, что никаких признаков нарушения радиационного фона пока не зафиксировано.

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