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7 минут назад

Панамский канал исключил закрытие прохода российским кораблям

Елена Прошина

Администрация Панамского канала (ACP) заявила, что закрытие прохода российским кораблям в связи с эскалацией ситуации на Украине исключено. Она ратифицировала свою приверженность декларации о нейтралитете, которая действует с 1977 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление АСР, распространенное среди местных СМИ.

Панамский канал исключил закрытие прохода российским кораблям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что нейтралитет Панамского канала был установлен в 1977 году, когда между лидером перешейка Омаром Торрихосом и президентом США Джимми Картером были подписаны договоры о восстановлении Панамой контроля над трансокеанским маршрутом. Нейтралитет гарантирует открытый и безопасный транзит кораблей всех наций в мирное и военное время.

Администрация Панамского канала напомнила о своей приверженности декларации о нейтралитете в связи тем, что небольшая группа украинцев провела в Панаме пикет. Они требовали от администрации президента Лаурентино Кортисо закрыть канал для российских кораблей из-за ввода войск РФ на территорию Украины.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США могут запретить заход в свои порты судов под российским флагом. Зарубежное СМИ ссылается на неназванные источники. В сообщении уточняется, что только 1% грузовых судов заходят в американские порты под флагом РФ, поэтому решение властей США будет символическим.

В мире,Джеймс Картер,
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