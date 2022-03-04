МИД Сенегала вызвал посла Украины из-за вербовки своих граждан

МИД Сенегала вызвал посла Украины, чтобы сообщить ему о недопустимости вербовки своих граждан для принятия участия в военных действиях. Об этом сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что речь идет о публикации в Facebook украинского посольства в Дакаре. Как указано в сообщении, сенегальские добровольцы призывались для участия в вооруженном конфликте на Украине.

Вызванный в МИД украинский посол Юрий Пивоваров подтвердил наличие подобного призыва в публикации от имени посольства Украины. Он добавил, что 36 граждан Сенегала заполнили анкету для записи в «добровольцы».

Внешнеполитическое ведомство решительно осудило подобные публикации. Сенегальский МИД потребовал немедленно удалить размещенный в социальных сетях материал и указал, что подобные действия со стороны украинского посольства нарушают положения Венской конвенции.