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58 минут назад

МИД Сенегала вызвал посла Украины из-за вербовки своих граждан

Елена Прошина

МИД Сенегала вызвал посла Украины, чтобы сообщить ему о недопустимости вербовки своих граждан для принятия участия в военных действиях. Об этом сообщает РИА Новости.

МИД Сенегала вызвал посла Украины из-за вербовки своих граждан
Фото: ReutersReuters

Уточняется, что речь идет о публикации в Facebook украинского посольства в Дакаре. Как указано в сообщении, сенегальские добровольцы призывались для участия в вооруженном конфликте на Украине.

Вызванный в МИД украинский посол Юрий Пивоваров подтвердил наличие подобного призыва в публикации от имени посольства Украины. Он добавил, что 36 граждан Сенегала заполнили анкету для записи в «добровольцы».

Внешнеполитическое ведомство решительно осудило подобные публикации. Сенегальский МИД потребовал немедленно удалить размещенный в социальных сетях материал и указал, что подобные действия со стороны украинского посольства нарушают положения Венской конвенции.

Ранее сообщалось, что интенсивность атак на цифровую инфраструктуру «Роскосмоса» с территории Украины постепенно снижается. Как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, это связано с чередой ударов российских военных по центрам кибернетических операций. Представители корпорации подчеркнули, что атаки из других регионов мира продолжаются.

В мире,Юрий Пивоваров,Роскосмос,
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