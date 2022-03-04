Шольц: НАТО правильно сделали, что отказали Украине в приеме

Генеральный директор VIANEX SA, крупнейшей фармацевтической компании Греции , Димитрис Яннакопулос обратился к президенту России Владимиру Путину и извинился из-за политики греческих властей в отношении специальной операции России на Украине . Он призвал людей задуматься о настоящих причинах происходящего, прежде чем выходить с жёлто-голубыми флагами. Видеообращение предпринимателя было опубликовано на YouTube-канале NOIAZOMAI.

Я хотел бы принести извинения Путину за то, что делает моя страна в последние дни. Когда он покончит со всеми этими неонацистами, он даст нам возможность покинуть НАТО вместе с Сербией, — поделился Яннакопулос.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что решение отказать Украине и Грузии во вступлении в НАТО было правильным. Он добавил, что этот вопрос не стоял и до сих пор не стоит на повестке. Он также добавил, что перспективы вступления Украины, Грузии и Молдавии в Евросоюз — это не тот вопрос, о котором сейчас идёт речь. Немецкий лидер при этом отметил, что в вопросе гарантий безопасности для России никакого плана размещения на Украине ракет Североатлантического альянса не было.