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1 час назад

Польша порекомендовала своим гражданам покинуть Россию

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Министерство иностранных дел Польши рекомендовало своим гражданам покинуть территорию России, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление МИД.

Польша порекомендовала своим гражданам покинуть Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломаты обратились к гражданам Польши. «Рекомендуется покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами», — отметили в ведомстве. Кроме того, МИД заявил, что не советует своим гражданам ехать в Россию из-за сложившейся на Украине обстановки.

Ранее Польша начала изымать объекты недвижимости России в стране. Процесс изъятия собственности начался в Варшаве. В частности, это коснется здания школы при российском посольстве.

Кроме того, Польша решила отказаться от российского угля. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий уточнил, что Варшава попросила у Европейской комиссии (ЕК) разрешения на ввод эмбарго.

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