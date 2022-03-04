Польша порекомендовала своим гражданам покинуть Россию

Министерство иностранных дел Польши рекомендовало своим гражданам покинуть территорию России, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление МИД.

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Дипломаты обратились к гражданам Польши. «Рекомендуется покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами», — отметили в ведомстве. Кроме того, МИД заявил, что не советует своим гражданам ехать в Россию из-за сложившейся на Украине обстановки.

Ранее Польша начала изымать объекты недвижимости России в стране. Процесс изъятия собственности начался в Варшаве. В частности, это коснется здания школы при российском посольстве.