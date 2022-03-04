Польша порекомендовала своим гражданам покинуть Россию

Министерство иностранных дел Польши рекомендовало своим гражданам покинуть территорию России, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление МИД.
Дипломаты обратились к гражданам Польши. «Рекомендуется покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами», — отметили в ведомстве. Кроме того, МИД заявил, что не советует своим гражданам ехать в Россию из-за сложившейся на Украине обстановки.
Ранее Польша начала изымать объекты недвижимости России в стране. Процесс изъятия собственности начался в Варшаве. В частности, это коснется здания школы при российском посольстве.
Кроме того, Польша решила отказаться от российского угля. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий уточнил, что Варшава попросила у Европейской комиссии (ЕК) разрешения на ввод эмбарго.