Британия ввела санкции против Усманова и Шувалова

Великобритания ввела санкции против российского предпринимателя, основателя USM Holdings Алишера Усманова и бывшего первого вице-премьера России, председателя госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова, передает ТАСС со ссылкой на агентство PA.
Ограничения ввела глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
«Сегодня правительство объявило, что ввело полную заморозку активов и запрет на поездки в отношении Алишера Усманова и Игоря Шувалова, двух ведущих российских олигархов с существенными интересами в Великобритании и тесными связями с Кремлем», - говорится в заявлении на сайте британского правительства.
Одновременно с Великобританией о персональных санкциях в отношении Алишера Усманова, Игоря Шувалова и еще 17 «российских олигархов» и связанных с ними лиц объявил Вашингтон.
Ранее Алишер Усманов попал под санкции Евросоюза, а Игорь Шувалов – Евросоюза, Канады и Швейцарии.