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15 минут назад

Британия ввела санкции против Усманова и Шувалова

Вероника Полынина

Великобритания ввела санкции против российского предпринимателя, основателя USM Holdings Алишера Усманова и бывшего первого вице-премьера России, председателя госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова, передает ТАСС со ссылкой на агентство PA.

Британия ввела санкции против Усманова и Шувалова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ограничения ввела глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

«Сегодня правительство объявило, что ввело полную заморозку активов и запрет на поездки в отношении Алишера Усманова и Игоря Шувалова, двух ведущих российских олигархов с существенными интересами в Великобритании и тесными связями с Кремлем», - говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Одновременно с Великобританией о персональных санкциях в отношении Алишера Усманова, Игоря Шувалова и еще 17 «российских олигархов» и связанных с ними лиц объявил Вашингтон.

Ранее Алишер Усманов попал под санкции Евросоюза, а Игорь Шувалов – Евросоюза, Канады и Швейцарии.

В мире,Алишер Усманов,Игорь Шувалов,ЕС,
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