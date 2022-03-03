Британия ввела санкции против Усманова и Шувалова

«Сегодня правительство объявило, что ввело полную заморозку активов и запрет на поездки в отношении Алишера Усманова и Игоря Шувалова, двух ведущих российских олигархов с существенными интересами в Великобритании и тесными связями с Кремлем», - говорится в заявлении на сайте британского правительства.