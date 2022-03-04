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4 часа назад

Сводная сестра Меган Маркл подала на нее в суд

Мир24Мир24иещё 10

Сводная сестра Меган Маркл подала в суд на нее за клевету. Саманта Маркл считает, что у жены принца Гарри не было такого ужасного детства, как она рассказывала в интервью Опре Уинфри, пишет Hello.

Сводная сестра Меган Маркл подала на нее в суд
Фото: ТАСС / Ben Stansall/PAТАСС / Ben Stansall/PA

57-летняя Маркл считает, что многое, сказанное Опре, – это ложь. По словам Саманты, герцогиня пыталась создать образ Золушки, очерняя своих близких. Сама Саманта призналась, что из-за этой клеветы не смогла получить работу. Кроме того, у нее развилось «расстройство психики».

Адвокаты Меган Маркл уже прокомментировали этот иск. Они заявили, что это необоснованный и абсурдный судебный процесс, которому будет уделено минимальное внимание, «которое он заслуживает».

Кстати, в конце прошлого года Меган Маркл выиграла суд против британской газеты. Маркл выразила надежду, что постановление суда поможет изменить газетную индустрию Великобритании.

В мире,принц Гарри,
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