Сводная сестра Меган Маркл подала на нее в суд

Сводная сестра Меган Маркл подала в суд на нее за клевету. Саманта Маркл считает, что у жены принца Гарри не было такого ужасного детства, как она рассказывала в интервью Опре Уинфри, пишет Hello.

Фото: ТАСС / Ben Stansall/PA ТАСС / Ben Stansall/PA

57-летняя Маркл считает, что многое, сказанное Опре, – это ложь. По словам Саманты, герцогиня пыталась создать образ Золушки, очерняя своих близких. Сама Саманта призналась, что из-за этой клеветы не смогла получить работу. Кроме того, у нее развилось «расстройство психики».

Адвокаты Меган Маркл уже прокомментировали этот иск. Они заявили, что это необоснованный и абсурдный судебный процесс, которому будет уделено минимальное внимание, «которое он заслуживает».