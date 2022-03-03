Кулеба анонсировал новые санкции против РФ

Министерство иностранных дел Украины подготовило новые санкции против России. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает РИА «Новости».

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«Мы не останавливаемся. Мы требуем новых санкций. МИД разработал документ, в котором перечислены новые санкции, которые нужно применить, чтобы закрыть все пробелы, чтобы создать дополнительное давление», - сказал Кулеба.

Он добавил, что украинский МИД ведет работу со странами, через которые РФ пытается обойти ограничения.

Накануне Дмитрий Кулеба сообщил, что провел телефонный разговор с британской коллегой Лиз Трасс, во время которого согласовал новые санкции против РФ. По его словам, Украина и Великобритания также согласовали «шаги по закрытию любых лазеек, чтобы не оставить России шансов обойти текущие и будущие санкции».