Представители делегаций России и Украины пожали друг другу руки

Второй раунд российско-украинских переговоров начался в Беловежской пуще.
На кадрах, опубликованных в Youtube-канале агентства «БелТа», видно, что члены российской и украинской делегаций перед началом беседы обменялись рукопожатиями.
Москву на переговорах представляют помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
От Украины в Беловежскую пущу прибыли советник главы президентского офиса Михаил Подоляк, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и министр обороны страны Алексей Резников.
Перед началом диалога глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам, что украинская делегация на переговорах будет работать над прекращением огня и созданием гуманитарных коридоров. Он также заявил, что Киев не пойдет на уступки в вопросах территориальной целостности.
Глава российской делегации Владимир Мединский, в свою очередь, заявлял, что Москва сформировала блок предложений из трех частей, посвященных военно-техническому, гуманитарно-международному и политическому аспектам урегулирования.