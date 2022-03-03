Представители делегаций России и Украины пожали друг другу руки

Второй раунд российско-украинских переговоров начался в Беловежской пуще.

На кадрах, опубликованных в Youtube-канале агентства «БелТа», видно, что члены российской и украинской делегаций перед началом беседы обменялись рукопожатиями.

От Украины в Беловежскую пущу прибыли советник главы президентского офиса Михаил Подоляк, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и министр обороны страны Алексей Резников.

Перед началом диалога глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам, что украинская делегация на переговорах будет работать над прекращением огня и созданием гуманитарных коридоров. Он также заявил, что Киев не пойдет на уступки в вопросах территориальной целостности.