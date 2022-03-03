Худшее еще впереди: Макрон оценил ситуацию на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что ситуация на Украине может ухудшиться, и настроен "пессимистично" после состоявшегося в четверг телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на представителя администрации французского лидера.

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"Президент республики ожидает, что худшее еще впереди, учитывая, что ничего из сказанного Путиным не обнадеживало, он был настроен решительно", - сказал представитель администрации Макрона.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе разговора с Макроном Путин дал ему аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева. Президент РФ указал, что замалчивается многолетний геноцид в отношении мирных жителей Донбасса, приведший к многочисленным человеческим жертвам и вынудивший сотни тысяч людей искать убежища в России. Также они обсудили гуманитарные проблемы на территории Украины, и российский лидер призвал Францию подключиться к усилиям по обеспечению безопасной эвакуации с территории Украины иностранных граждан.

Как отметили в пресс-службе Кремля, Путин сообщил, что в ходе спецоперации по защите Донбасса Россия "намерена продолжить бескомпромиссную борьбу с боевиками националистических вооруженных формирований, которые совершают военные преступления, в том числе размещая боевую технику в жилых кварталах и используя гражданское население в качестве живого щита". Также было "подчеркнуто, что задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены", а затягивание переговоров приведут к появлению дополнительных требований к Киеву.