Великобритании могут понадобиться недели и месяцы на то, чтобы ввести санкции против многих "российских олигархов", в том числе предпринимателя Романа Абрамовича. Об этом со ссылкой на источник в правительстве страны сообщила в четверг газета The Times.

"У нас есть проблемы как в юридическом, так и в следственном аспектах. Есть ряд фундаментальных трудностей даже с тем, чтобы установить их активы, не говоря уж о том, чтобы связать их с режимом [президента РФ Владимира] Путина, - сказал источник издания. - Речь идет о неделях и месяцах [работы]".

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Комментируя эту информацию, официальный представитель британского премьера заявил, что речь едва ли идет о месяцах, и британский санкционный список будет пополняться в ближайшие недели. При этом он признал необходимость проведения "подготовительной работы" для того, чтобы рестрикции были хорошо обоснованы юридически.

Издание отмечает, что, несмотря на уже имевшие место в 2018 году попытки, британским властям пока не удается найти оснований для введения санкций против Абрамовича. Похожая ситуация складывается с рядом других крупных предпринимателей из РФ. Собеседник издания подчеркнул, что глава британского МИД Лиз Трасс высказала недовольство по этому поводу. "Слишком трудозатратным" источник издания назвал и введение санкций против депутатов Госдумы, голосовавших за признание Россией независимости ЛНР и ДНР.

The Times указывает, что трудности для британских властей создают формулировки в санкционном законодательстве, требующие, чтобы применение жестких рестриктивных мер "было уместно". Источник газеты упоминает о "существенных рисках" введения санкций против российских миллиардеров, которые будут пытаться оспорить решения Лондона в судах. Поэтому работающие на правительственные структуры юристы пока придерживаются "крайне осторожного подхода". Издание отмечает, что некоторые российские предприниматели пытаются вывести свои активы из Соединенного Королевства до того, как на них будут распространены санкции.

Власти Великобритании рассматривают возможность конфискации имущества девяти крупных российских бизнесменов, подпавших под санкции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Financial Times.

По данным источников FT, речь может идти, в том числе, о члене правления «Сибура» Кирилле Шамалове. Как пишет издание, в Лондоне считают, что просто заморозить активы российских бизнесменов недостаточно, поэтому рассматривается такая мера.

При этом газета подчеркивает, что для этого потребуется внести изменения в законы Великобритании. В правительстве опасаются, что владельцы недвижимости будут оспаривать решения властей в суде.

Источник газеты заявил, что сейчас анализируются шаги, которые позволят в кратчайшие сроки получить контроль над конкретными участками или объектами недвижимости в Великобритании, принадлежащие россиянам, против которых введены санкции, без необходимости выплачивать им компенсации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему удалось договориться с Великобританией о новых санкциях против России. Об этом сообщается в Twitter-профиле главы МИД.

По словам Кулебы, у него были переговоры с главой британского МИД Лиз Трасс.

«Телефонный разговор с моей британской коллегой и другом Лиз Трасс. Скоординировали новые санкции против России... а также шаги, чтобы закрыть обходные пути и не оставить шанса России обойти уже введенные и будущие санкции», — отметил Кулеба.

Каких-либо деталей, связанных с будущими санкциями против РФ, украинский министр не привел.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

Британское правительство открыто для рассмотрения вопроса об ослаблении санкций против России в случае, если Москва "остановит агрессию" на Украине. Об этом заявил в среду на спецбрифинге иностранным журналистам официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Пока таких признаков нет, - сказал представитель премьерской канцелярии, отвечая на вопрос о возможности диалога Запада и РФ для ослабления напряженности и давления, оказываемого сторонами друг на друга. - Мы, безусловно, были бы открыты для ослабления санкций и давления [на РФ] в случае, если Россия остановит агрессию, покинет Украину, восстановив ее суверенитет. Это следует сделать немедленно в соответствии с требованиями демократически избранного украинского правительства".

Он добавил, что "путь к выходу из ситуации есть" и Запад призывает российское руководство "им воспользоваться", однако речь не идет о "каких-либо конкретных условиях, которые должны быть соблюдены".

"Самое меньшее, что мы хотели бы увидеть, - это полное прекращение неизбирательных бомбардировок. Президент [Украины Владимир] Зеленский уже назвал это в качестве одного из своих основных условий для проведения переговоров [с Россией]", - добавил сотрудник Даунинг-стрит, подчеркнув, что в Лондоне хотят, чтобы западные санкции "не были нацелены без разбора на всех российских граждан, а только на тех, кто близок к режиму [президента РФ Владимира] Путина".

Правительство Великобритании ввело санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в свете российской операции на Украине. Об этом говорится в обновленном в пятницу санкционном списке Соединенного Королевства.

Отмечается, что рестрикции предполагают заморозку счетов Путина и Лаврова в Великобритании, если таковые будут обнаружены.

Ранее в заявлении, распространенном в пятницу канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам его телефонного разговора с лидерами НАТО, говорилось, что "премьер-министр призвал лидеров [НАТО] предпринять немедленные действия против [использования в России платежной системы] SWIFT".

При этом глава британского правительства заявил о невозможности нормализации отношений с Россией в свете операции на Украине.

"Он [Джонсон] добавил, что после действий России никакой нормализации отношений не может быть", - говорится в распространенном заявлении.

Так, в разговоре с лидерами НАТО он заявил, что "Украину поглощает катастрофа" и что это - "евроатлантический кризис с глобальными последствиями", отмечается в заявлении.

Джонсон также рассказал о предложении Лондона по укреплению восточных рубежей НАТО и заверил, что "Великобритания готова к любому новому запросу со стороны Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, чтобы оказать военную помощь НАТО со стороны британских вооруженных сил", - сообщили в канцелярии главы правительства.

"У НАТО должна быть главенствующая роль в будущей европейской безопасности и жизненно важно, чтобы она была усилена сейчас", - добавил Джонсон.

В четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о введении против России нового пакета санкций в связи с российской операцией на Украине. В частности, рестрикции были применены в отношении ВТБ, Ростеха, Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной судостроительной корпорации, "Уралвагонзавода". Кроме того, авиакомпании "Аэрофлот" было запрещено совершать рейсы в Соединенное Королевство. Лондон также установил лимит на размер денежных средств, которые граждане РФ могут хранить на счетах в британских банках: он составит £50 тыс. ($66,8 тыс.).

Также был запрещен экспорт высокотехнологичного оборудования в РФ. Кроме того, российские банки не смогут осуществлять платежи в фунтах и долларах. Джонсон добавил, что "российским государственным и частным компаниям запретят привлекать средства в Великобритании, также будет введен запрет на операции с их ценными бумагами и выдачу им кредитов".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что введение санкций в отношении президента России Владимира Путина и руководителя Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова является признаком бессилия стран Запада. Об этом она рассказала в прямом эфире Первого канала.

«Санкции в отношении президента страны (Владимира Путина) и министра иностранных дел (Сергея Лаврова) — это пример и демонстрация абсолютного бессилия (стран Запада)», — заявила Захарова.

Ранее пресс-секретарь Государственного департамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты рассматривают введение санкционных мер в отношении президента России Владимира Путина.

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что французские таможенники арестовали яхту, которая, по информации властей, якобы принадлежит "российскому олигарху". Об этом министр сообщил в четверг в своем Twitter.

"Французская таможня произвела изъятие яхты Amore Vero в городе Ла-Сьота в рамках применения санкций ЕС против России", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что "яхта, принадлежащая российскому олигарху, была изъята в ночь на 3 марта".

"Эта яхта была в списке объектов, подлежащих отчуждению в соответствии с решением, вынесенным 28 февраля", - указывается в коммюнике.

28 февраля Ле Мэр сообщил, что Франция может арестовать средства российских держателей вкладов, связанных с властями РФ. Он также заявил тогда, что по распоряжению президента республики Эмманюэля Макрона будет продолжено "составление полного списка финансовых авуаров и имущества - яхт, автомобилей класса "люкс", которые принадлежат российским лицам, находящимся под санкциями".

"Мы прибегнем к юридическим мерам, чтобы арестовать это имущество", - указал ранее министр.

Правительство Японии приняло решение заморозить активы "российских олигархов". Об этом в четверг на пресс-конференции в Токио объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Сегодня было принято решение заморозить активы российских "дзайбацу" ("денежный клан"- прим. ТАСС) - олигархов", - отметил он. Глава японского правительства подчеркнул, что финансовые санкции Японии, Европы и США, включая отключение российских банков от международной системы межбанковских платежей SWIFT, являются необходимыми шагами, направленными на "изолирование России от международной платежной системы и мировой экономики".