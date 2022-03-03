В Лондоне призвали лишить РФ права на проведение мероприятий

Министр культуры Великобритании Надин Доррис заявила, что Россия должна быть лишена возможности проводить международные спортивные мероприятия, а российским командам нельзя разрешать соревноваться за границей. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

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«Как показала нам история, есть и другие действенные способы изоляции режимов-изгоев. Культура и спорт могут быть столь же эффективны, как и экономические санкции, если их правильно использовать», - заявила Доррис.

Она назвала культуру «третьим фронтом» украинского кризиса.

Министр отметила, что британские площадки по всей стране отменили предстоящие выступления российских балетов, Disney и Warner отозвали свои фильмы из России, Netflix остановил там свои проекты, студии BBC и ITV Studios также прекратили сотрудничество с РФ, кроме того, стране запретили принимать участие в «Евровидении».

Доррис сообщила, что обратилась к руководству соцсетей Tik Tok и Meta с просьбой запретить доступ к телеканалу RT в Великобритании.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

На фоне случившегося Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

Позже Международный паралимпийский комитет запретил спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать в соревнованиях.