Украинских моделей призвали отказаться от сотрудничества с Россией

Украинская модель Мария Мельник призвала своих соотечественниц отказаться от сотрудничества с российскими модельными агентствами на фоне спецоперации России на Украине. Об этом пишет «Газета.ру».

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Мельник раскритиковала московское модельное агентство Avant Models за предложение помощи в поиске работы и жилья за рубежом манекенщицам из России и Украины.

С призывом отказаться от работы с Россией несколько дней назад также выступило и базирующееся в Киеве агентство L-Models.

При этом российские модели жалуются на агрессию со стороны украинских коллег. Одна из россиянок, по данным Telegram-канала Golden Chihuahua, рассказала, что, когда заявила о своем грузинском происхождении, модель из Украины обвинила ее во лжи и объявила, что она из России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, подчеркнув, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.