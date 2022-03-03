Украинских моделей призвали отказаться от сотрудничества с Россией

Украинская модель Мария Мельник призвала своих соотечественниц отказаться от сотрудничества с российскими модельными агентствами на фоне спецоперации России на Украине. Об этом пишет «Газета.ру».
Мельник раскритиковала московское модельное агентство Avant Models за предложение помощи в поиске работы и жилья за рубежом манекенщицам из России и Украины.
С призывом отказаться от работы с Россией несколько дней назад также выступило и базирующееся в Киеве агентство L-Models.
При этом российские модели жалуются на агрессию со стороны украинских коллег. Одна из россиянок, по данным Telegram-канала Golden Chihuahua, рассказала, что, когда заявила о своем грузинском происхождении, модель из Украины обвинила ее во лжи и объявила, что она из России.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, подчеркнув, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.
С началом российской военной операции на Украине спортсмены и деятели культуры из РФ столкнулись с отменой своих выступлений и контрактов за рубежом. Российские дипмиссии в Дублине, Таллине и в Исландии подверглись нападениям, а в Литве избили третьего секретаря посольства. Российские студенты рассказывают об отчислениях и запрете посещать пары в европейских вузах, а в Литве «патриоты» матерятся в лицо россиянам.