Посольство России в Париже облили краской

Днем в четверг, 3 марта, посольство России в Париже облили красной краской. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Агентство опубликовало запись, на которой видны следы краски на стеклах здания посольства.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». После этого у посольств РФ в разных странах начались акции протеста.

Пресс-атташе российской дипмиссии в Ирландии Никита Исакин сообщил 26 февраля, что в Дублине облили краской и сорвали герб с посольства РФ.

За день до этого участники акций против действий России на Украине пытались заблокировать автомобиль советника-посланника дипмиссии, накрыть лобовое стекло украинским флагом и облили машину водой.

Официальный представитель дипмиссии РФ в Польше Владимир Александров сообщал, что в здании посольства выбили стекла из рогатки. По его словам, дипмиссия постоянно получает угрозы.