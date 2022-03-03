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1 час назад

СМИ: Лондон конфискует имущество девяти российских олигархов

Мария Иванова

Правительство Великобритании разрабатывает планы по конфискации имущества девяти российских бизнесменов. Об этом сообщает The Financial Times.

СМИ: Лондон конфискует имущество девяти российских олигархов
Фото: ReutersReuters

По данным FT, это коснется британского имущества бизнесменов, которых Лондон считает близкими к президенту РФ Владимиру Путину. Ранее они уже попали под санкции Британии.

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По словам источника FT в британском правительстве, власти считают, что одной лишь заморозки активов миллиардеров недостаточно, поэтому рассматривается возможность конфискации их земель и имущества.

Другой источник заявил, что в конфискованных домах бизнесменов могут разместить украинских беженцев.

Как отмечает газета, юристы опасаются, что конфискация может быть оспорена в судебном порядке, поскольку она нарушает права собственности Великобритании.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

Помимо финансовых санкций, Евросоюз с 27 февраля ввел запрет на полеты российских самолетов над всей территорией блока, воздушное пространство для России закрыли и другие страны.

Также в США и ЕС пообещали найти и конфисковать активы российских олигархов, включая недвижимость, яхты и частные самолеты.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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