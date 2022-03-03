В Армении избрали нового президента

Новым президентом Армении стал министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян, сообщил глава счетной комиссии законодательного органа Нарек Бабаян.
Главу государства избрал парламент Армении. Хачатрян был единственным претендентом на этот пост. Его кандидатуру предложила правящая партия «Гражданский договор». В первом туре за него проголосовали лишь 69 депутатов при необходимом минимуме в 81 голос, пишет РИА Новости.
Во втором туре при необходимых для избрания 65 голосов, за него проголосовал 71 депутат. Оппозиционные фракции «Армения» и «Честь имею» бойкотировали выборы.
В начале 90-х Хачатрян был мэром Еревана, также он являлся депутатом парламента. На пост министра высокотехнологичной промышленности был назначен в августе 2021 года.
Экс-президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке 23 января. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.