В Армении избрали нового президента

Новым президентом Армении стал министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян, сообщил глава счетной комиссии законодательного органа Нарек Бабаян.

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Главу государства избрал парламент Армении. Хачатрян был единственным претендентом на этот пост. Его кандидатуру предложила правящая партия «Гражданский договор». В первом туре за него проголосовали лишь 69 депутатов при необходимом минимуме в 81 голос, пишет РИА Новости.

Во втором туре при необходимых для избрания 65 голосов, за него проголосовал 71 депутат. Оппозиционные фракции «Армения» и «Честь имею» бойкотировали выборы.

В начале 90-х Хачатрян был мэром Еревана, также он являлся депутатом парламента. На пост министра высокотехнологичной промышленности был назначен в августе 2021 года.