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2 часа назад

Япония введет санкции против российских миллиардеров

Мария Иванова

Япония готовится ввести санкции против российских бизнесменов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Евросоюза.

Япония введет санкции против российских миллиардеров
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Мы только что получили подтверждение от правительства Японии, что они также объявили очень значительные [санкционные] списки российских олигархов, российских организаций, белорусских олигархов», - заявил собеседник агентства.

Кто именно попал в санкционные списки, не уточняется.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

Помимо финансовых санкций, Евросоюз с 27 февраля ввел запрет на полеты российских самолетов над всей территорией блока, воздушное пространство для России закрыли и другие страны.

Также в США и ЕС пообещали найти и конфисковать активы российских олигархов, включая недвижимость, яхты и частные самолеты.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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