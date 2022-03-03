Мединский назвал время переговоров России и Украины

Второй раунд переговоров России и Украины состоится 3 марта в 15:00. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, пишет ТАСС.
Он также добавил, что переговоры между делегациями России и Украины состоятся там, где и были запланированы - в Брестской области Белоруссии. Он подчеркнул, что сообщения о переносе встречи в другое место не соответствуют действительности.
Помощник российского президента добавил, что в ходе переговоров Россия планирует обсудить военно-технический, гуманитарный и политический аспекты.
Предыдущая встреча двух делегация прошла 27 февраля в Гомельской области на границе Украины и Белоруссии. Переговоры длились почти 5 часов, стороны достигли договоренности о проведении в ближайшее время еще одного раунда после консультаций делегаций.
По словам Мединского, участники подробно обсудили всю повестку и нашли точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Самое главное — стороны договорились продолжить переговорный процесс.