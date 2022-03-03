Басурин: Украинские националисты превратили Мариуполь в концлагерь

"Тот гуманитарный коридор, который мы открывали для того, чтобы вышло гражданское население, "Азов" и правосеки ("Правый сектор" - прим. ТАСС) людей не пускают, наоборот их задерживают. Есть такая улица Гастелло в Мариуполе, где в школе их в подвал опускают и держат. Там на данный момент более 60 человек, половина из них - это женщины и дети", - сказал он. Басурин подчеркнул, что ни один житель не смог воспользоваться гуманитарным коридором, а упомянутая им школа заминирована.