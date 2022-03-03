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1 час назад

Басурин: "Азов" и "Правый сектор" не выпускают жителей Мариуполя в гуманитарный коридор

ТАСС

Батальоны "Азов" и "Правый сектор" (запрещен в России) не выпускают жителей Мариуполя в гуманитарный коридор, ни один житель не смог покинуть город. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия-24".

Басурин: Украинские националисты превратили Мариуполь в концлагерь
Фото: ТАССТАСС

"Тот гуманитарный коридор, который мы открывали для того, чтобы вышло гражданское население, "Азов" и правосеки ("Правый сектор" - прим. ТАСС) людей не пускают, наоборот их задерживают. Есть такая улица Гастелло в Мариуполе, где в школе их в подвал опускают и держат. Там на данный момент более 60 человек, половина из них - это женщины и дети", - сказал он. Басурин подчеркнул, что ни один житель не смог воспользоваться гуманитарным коридором, а упомянутая им школа заминирована.

Он добавил, что в Мариуполе наблюдается большая проблема с водой, электричеством и продуктами, однако украинские силовики продолжают удерживать там население.

"Город Мариуполь блокирован. <...> В Мариуполе большая проблема с продовольствием, большая проблема с водой и электричеством. Люди как заложники. Они сейчас как в концлагере находятся, другого слова не подберешь. А вот эти горе-военные (украинские силовики - прим. ТАСС), они являются надсмотрщиками. <...> Можно так сказать: Мариуполь - это концлагерь", - сказал он.

В среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что для желающих покинуть Мариуполь создан гуманитарный коридор по дороге Мариуполь - Широкино. При этом, по информации Басурина, украинские силовики не позволяют мирному населению уезжать из города.

Минобороны РФ: Херсон взят под полный контроль

В мире,Эдуард Басурин,Игорь Конашенков,Минобороны России,Правый сектор,
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