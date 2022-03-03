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43 минуты назад

Посольство РФ в Австралии получило подозрительную посылку

Мария Иванова

Персонал посольства России в Канберре эвакуировали утром 3 марта из-за «подозрительной посылки». Об этом сообщает Sky News.

В посольство РФ в Австралии доставили конверты с белым порошком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о конверте с белым порошком, который получили дипломаты. Машины полиции и экстренных служб прибыли к месту происшествия примерно в десять часов утра по местному времени.

Дороги, окружающие посольство, были оцеплены, и людей попросили избегать этого района до дальнейшего уведомления.

Представитель полиции заявил Sky News, что содержимое посылки в настоящее время проверяют эксперты.

The Canberra Times уточняет, что посольство получило два подозрительных конверта, содержимое одного из них не вызывает подозрений, но содержимое второго потребует дальнейшего анализа.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». После этого у посольств РФ в разных странах начались акции протеста.

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Пресс-атташе российской дипмиссии в Ирландии Никита Исакин сообщил 26 февраля, что в Дублине облили краской и сорвали герб с посольства РФ.

За день до этого участники акций против действий России на Украине пытались заблокировать автомобиль советника-посланника дипмиссии, накрыть лобовое стекло украинским флагом и облили машину водой.

Официальный представитель дипмиссии РФ в Польше Владимир Александров сообщал, что в здании посольства выбили стекла из рогатки. По его словам, дипмиссия постоянно получает угрозы.

В мире,Политика,Владимир Александров,Владимир Путин,МИД России,
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