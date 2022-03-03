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1 час назад

США раскрыли меры по предотвращению обхода РФ западных санкций

News.ru

В Министерстве финансов США раскрыли меры по предотвращению обхода Россией наложенных на неё санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства. В частности, было назначено новое руководство министерста, призванное перекрыть любые возможности для потенциального обхода запретов.

Это руководство ясно дает понять, что не должно быть лазеек для обхода Россией беспрецедентных запретов со стороны США, введенных на этой неделе, в целях блокирования <...> ЦБ РФ, Фонда национального благосостояния России и российского Минфина, — говорится в пресс-релизе ведомства.

В Вашингтоне утверждают, что Россия за последние два дня предприняла ряд шагов, используя своих экспортёров как агентов, чтобы помочь собрать ресурсы для поддержки своей валюты и финансирования своих приоритетов.

Рогозин ответил на санкции США фразой «око за око»

Сегодняшнее руководство ясно дает понять, что такие действия от имени ЦБ РФ запрещены в рамках американских санкций, — говорится в сообщении.

2 марта Белый дом объявил новый пакет санкций США. «Полные блокирующие» ограничения вводят в отношении российских предприятий оборонного сектора. Кроме того, будут введены меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что США не исключают варианта введения санкций против энергетического сектора российской экономики. Байден отметил, что Вашингтон готов рассматривать возможные варианты нефтегазовых санкций против Москвы.

Причиной санкций, которые в настоящее время страны мира вводят против РФ, стала военная спецоперация по «демилитаризации» Украины, о начале которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин.

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