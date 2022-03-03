Токаев сменил генпрокурора Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил генпрокурора республики: им назначен Берик Асылов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы госудасрства.

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«Назначить Асылова Берика Ногайулы генеральным прокурором Республики Казахстан», — говорится в указе.

Асылов с марта 2019 года по настоящее время занимал должность первого заместителя генерального прокурора республики.

Ранее Токаев сменил министра внутренних дел: им стал Марат Ахметжанов, который до этого был председателем Антикоррупционной службы.