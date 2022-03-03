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42 минуты назад

Токаев сменил генпрокурора Казахстана

Lenta.ruиещё 2

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил генпрокурора республики: им назначен Берик Асылов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы госудасрства.

Токаев сменил генпрокурора Казахстана
Фото: Сергей Гунеев / РИА НовостиСергей Гунеев / РИА Новости

«Назначить Асылова Берика Ногайулы генеральным прокурором Республики Казахстан», — говорится в указе.

Асылов с марта 2019 года по настоящее время занимал должность первого заместителя генерального прокурора республики.

Ранее Токаев сменил министра внутренних дел: им стал Марат Ахметжанов, который до этого был председателем Антикоррупционной службы.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Вскоре экономические требования сменились политическими, а митинги переросли в беспорядки, которые были подавлены с помощью армии.

В мире,Марат Ахметжанов,
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