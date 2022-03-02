«При Эрдогане Запад сломить Турцию не сможет»

Турция заявила о том, что не планирует присоединяться к санкциям против России из-за операции на Украине. Анкара хочет сохранить хорошие отношения с обеими странами конфликта и долго предлагала свое посредничество. При этом эксперт считает, что давление на Турцию со стороны Запада будет оказываться. «Газета.Ru» — о том, может ли Реджеп Тайип Эрдоган отойти от нейтралитета.

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Кто, если не мы?

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Турция не планирует вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Такое решение было принято с целью сохранения канала для диалога, сказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Мы должны действовать с учетом приоритетов нашей страны. Должна быть сторона, способная вести переговоры с Россией. Кто будет говорить с Россией, когда все сожгут мосты?", - отметил он в интервью телеканалу CNN Turk.

При этом Турция продолжает заступаться и за Украину, называя требования России о демилитаризации Украины и признании Крыма нереалистичными. По мнению Калына, главная цель Владимира Путина - не Украина сама по себе, а крупная сделка с Западом.

"Наверное, Путин думает: "России, подписавшей договор с НАТО в 97-м, больше нет, теперь есть другая Россия. Запад тоже изменился. Я хочу заключить новую сделку" - предположил Калын.

Впрочем, далеко не все в Турции согласны с решением правящих сил об отказе от санкций. Так, представители националистической оппозиционной "Хорошей партии" выразили мнение, что пришло время продемонстрировать "твердую позицию перед угнетателем".

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский в разговоре с "Газетой.Ru" отметил, что российско-турецкие отношения на сегодняшний день во многом определяются фактором личных отношений Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, российский лидер доверяет второму, а Эрдоган в целом всегда держит слово.

"И все это несмотря на то, что по Сирии, Нагорному Карабаху, Украине и Крыму у нас совершенно разные позиции", - сказал он.

Меж двух братьев

Стоит напомнить, что Эрдоган весь январь пытался организовать прямые переговоры с лидерами Украины и России, мотивируя это хорошими отношениями Анкары с обеими сторонами. Российско-турецкие отношения на нынешнем этапе он называл самыми мирными за всю историю, несмотря на периодические обострения из-за ситуации в Сирии или в Ливии.

При этом Анкара еще с 2014 года говорила, что расценивает присоединение Крыма к России не иначе, как аннексию и полностью разделяет здесь точку зрения Киева. Об их взаимопонимании свидетельствовали не только слова, но и дела - например, продажа Украине беспилотников Bayraktar TB2.

После признания Россией ДНР и ЛНР и начала операции на словах Анкара выражала поддержку территориальной целостности Украины. Но вскоре Эрдоган подтвердил, что это не заставит его отказаться от диалога с Россией, заодно пожелав мира всему миру.

Президент Турции также на днях порадовался за Киев, чью заявку на вступление в Евросоюз обещали рассмотреть в ближайшее время. Но сделал это в весьма ернической манере.

"Это [заявка Украины] прекрасное событие. Но проявите такую же чувствительность и к Турции. Почему вы все еще сомневаетесь насчет нас? Или нужно, чтобы на нас было совершено нападение, чтобы наше [вступление в ЕС] оказалось в вашей повестке?" - задался вопросом он.

Виктор Надеин-Раевский сказал, что Турция так и не смогла добиться нужных критериев для членства в ЕС, а после попытки военного переворота в 2016 году и последовавшими за ней репрессиями ситуация лишь усугубилась.

"И сейчас изменений не предвидится. Например, полтора миллиона турок в тюрьмах по обвинению в терроризме, - это курды и те, кто призывал к переговорам с ними. А 2016 год и попытка переворота лишь добавила еще заключенных, - прежде всего, сторонников главного его оппонента Фетхуллаха Гюлена", - сказал он.

Несмотря на то, что Турция - активный член НАТО, эта страна не стала даже закрывать воздушное пространство для России. Но это вовсе не означает, что членство Анкары в Североатлантическом альянсе может быть поставлено кем-либо под сомнение - Надеин-Раевский назвал сотрудничество с альянсом главным приоритетом для Турции.

Но при этом она закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей сразу всех стран. Подобное право у нее есть в военное время в случае угроз безопасности, согласно 19 статье Конвенции Монтре 1936 года.

Известно, что Москва сначала планировала отправить по этому маршруту четыре корабля 27-28 февраля, но передумала после того, как Турция "в дружеской манере" попросила не делать этого. Надеин-Раевский уверен, что в целом Турция в нынешнем кризисе исходит из того, что возможные санкции против России нанесут вреда больше ей самой.

"Анкара постоянно подчеркивает, что для нее и Украина, и Россия - дружеские страны. К тому же, Эрдоган хорошо представляет себе возможности Москвы по противостоянию санкциям, потому что Россия - не Иран, который очень серьезно страдал, но и то нашел выход. Это - попытка роль играть ведущей державы в регионе, и не ухудшая отношения ни с Россией, и Украиной. Позицию турок можно считать нейтралитетом. И хотя давление с Запада будет, при Эрдогане Турцию сломать по этому вопросу не смогут", - заключил он.