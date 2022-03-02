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41 минуту назад

Грузия подаст заявку на вступление в Евросоюз

Елена Прошина

Правительство Грузии 3 марта подаст заявку на вступление в Евросоюз. Об этом на брифинге заявил представитель правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит «РИА Новости».

Грузия подаст заявку на вступление в Евросоюз
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Правительство Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили уже готовит заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС, которая завтра будет официально представлена в структуры ЕС от имени правительства Грузии», — сказал Кобахидзе.

С 2016 года Грузия является ассоциированным членом Евросоюза. Кроме того Тбилиси и Брюссель подписали соглашение об углубленной зоне свободной торговли и договорились о безвизовых поездках.

После начала военной спецоперации России на Украине Грузия отказалась присоединяться к санкциям, которые страны ЕС и ряд других государств начали вводить в отношении РФ. Премьер-министр Грузии объяснил данное решение нежеланием вредить стране и населению.

В мире,Ираклий Гарибашвили,Ираклий Кобахидзе,ЕС,
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