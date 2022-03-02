Байден предложил Зеленскому решить вопрос об эвакуации из Киева

Президент США Джо Байден заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский должен сам решать, оставаться ли ему в Киеве. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

Фото: Leah Millis/Reuters Leah Millis/Reuters

«Я думаю, ему самому решать. Мы делаем все, что можем», — сказал он.

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты перебрасывают дополнительные войска в Европу не для того, чтобы воевать на Украине.

Также он предложил всем присутствующим в зале «встать и дать недвусмысленный сигнал всему миру», что «Америка на стороне украинцев».

До этого глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что США и их партнеры, включая государства — члены «группы семи» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония), готовы оказывать дополнительное финансовое давление на Россию. По ее словам, Вашингтон продолжает поддерживать отключение от SWIFT ключевых финансовых учреждений России.