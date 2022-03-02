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17 часов назад

Байден заявил, что Зеленский должен сам решать, оставаться ли на Украине

Газета.Ru

Президент США Джо Байден заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский должен сам решать, оставаться ли ему в Киеве. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

Байден предложил Зеленскому решить вопрос об эвакуации из Киева
Фото: Leah Millis/ReutersLeah Millis/Reuters

«Я думаю, ему самому решать. Мы делаем все, что можем», — сказал он.

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты перебрасывают дополнительные войска в Европу не для того, чтобы воевать на Украине.

Также он предложил всем присутствующим в зале «встать и дать недвусмысленный сигнал всему миру», что «Америка на стороне украинцев».

До этого глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что США и их партнеры, включая государства — члены «группы семи» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония), готовы оказывать дополнительное финансовое давление на Россию. По ее словам, Вашингтон продолжает поддерживать отключение от SWIFT ключевых финансовых учреждений России.

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