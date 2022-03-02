Байден уточнил условие членства Украины в НАТО

Вопрос о возможности обретения Украиной членства в НАТО должен решаться самим альянсом и Киевом. Такое мнение выразил в среду президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

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С точки зрения американского лидера, это, "безусловно", предстоит решать Североатлантическому альянсу и Украине. При этом, комментируя специальную операцию России на Украине, Байден утверждал, что в ходе нее намеренно наносятся удары по жилым районам.