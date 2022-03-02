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47 минут назад

Болгария решила выслать российского дипломата

Мария Иванова

Власти Болгарии решили объявить старшего российского дипломата персоной нон грата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в стране.

Болгария решила выслать российского дипломата
Фото: EPAEPA

По словам дипломатов, речь идет о сотруднике посольства, которого болгарская прокуратура обвинила в шпионаже.

В 2020 году Болгария выслала четверых российских дипломатов, предъявив им обвинения в шпионаже.

В прокуратуре страны утверждали, что двое из них с 2016 года собирали информацию о планах модернизации болгарской армии и поддержании технической готовности вооруженных сил. Еще двух дипломатов обвинили в сборе разведывательной информации о болгарских выборах и об энергетике страны.

В марте 2021 года в Болгарии была задержана группа людей, которых также заподозрили в шпионаже в пользу России.

В РФ решения Болгарии называли недружественными и немотивированными и высылали болгарских дипломатов в ответ.

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