Болгария решила выслать российского дипломата

Власти Болгарии решили объявить старшего российского дипломата персоной нон грата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в стране.

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По словам дипломатов, речь идет о сотруднике посольства, которого болгарская прокуратура обвинила в шпионаже.

В 2020 году Болгария выслала четверых российских дипломатов, предъявив им обвинения в шпионаже.

В прокуратуре страны утверждали, что двое из них с 2016 года собирали информацию о планах модернизации болгарской армии и поддержании технической готовности вооруженных сил. Еще двух дипломатов обвинили в сборе разведывательной информации о болгарских выборах и об энергетике страны.

В марте 2021 года в Болгарии была задержана группа людей, которых также заподозрили в шпионаже в пользу России.