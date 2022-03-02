Обзор иноСМИ: "взлет" нефти и мрачная тень Косово

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Может ли Украина вступить в ЕС «без промедления»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС принять Киев в свой состав «без промедления». Французская газета Le Figaro рассказала, осуществимо ли это.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она также хотела бы, чтобы Украина вступила в ЕС. Она напомнила, что уже запущен процесс, который состоит, в частности, в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС: «У нас очень тесное сотрудничество по энергетической сети [...]. Со временем они станут частью нас, они одни из нас, и мы хотим, чтобы они были в ЕС». Однако фон дер Ляйен не указала никаких сроков. Le Figaro отмечает, что даже в рамках «особой» процедуры на вступление в ЕС уйдет много времени: Евросоюз требует от потенциальных членов стабильности институтов, соблюдения верховенства закона и стабильного развития экономики.

«Цены на нефть: дальше - хуже»

С 24 февраля цена на сырую нефть в мире дважды взлетела до 105 долларов за баррель - последний раз этот уровень наблюдался в 2014 году. И дальше все может стать намного хуже, пишет Foreign Policy.

Хотя санкции Запада против России не нацелены на торговлю энергоносителями, санкции против банков и других организаций будут препятствовать экспорту российской нефти, природного газа и угля, что приведет к хаосу на мировых рынках энергоресурсов, подчеркивает издание. По версии Foreign Policy, высокие цены на энергоносители могут легко спровоцировать глобальную рецессию, значительную инфляцию и массовое народное недовольство, как это наблюдалось в 1973 году. Автор издания назвал мифом легкий отказ от ископаемого топлива и призвал ЕС и США обратиться к природному газу и атомной энергии.

«Косово - мрачная тень для НАТО»

Американский эксперт по обороне Тед Карпентер в своей статье для The National Interest сравнил украинский кризис с тем, что «США и их союзники по НАТО сделали с Сербией в 1999 году», и назвал Косово «мрачной тенью для НАТО». Он заявил, что тогда союз, «созданный якобы в чисто оборонительных целях, начал наступательную 78-дневную воздушную войну против страны, которая даже не совершала агрессивных действий против кого-либо из членов НАТО».

В конце этого штурма, жертвами которого стали сотни сербских мирных жителей и была разрушена инфраструктура страны, лидеры НАТО вынудили правительство Слободана Милошевича передать Косово под международный контроль. Эта передача была осуществлена «в соответствии с фиговым листком резолюции, принятой Советом Безопасности ООН, несмотря на опасения и нежелание Москвы». Российские лидеры «яростно протестовали» и предупреждали, что несанкционированные действия Запада создали опасный дестабилизирующий прецедент в международных делах, однако Вашингтон отклонил их жалобы, заявив, что ситуация в Косово уникальна, отметил Карпентер.

Опрос: больше половины финнов за вступление в НАТО

Компания Taloustutkimus и финский портал Yle провели опрос, участников которого спрашивали «Стоит ли Финляндии вступить в НАТО?». Положительный ответ дали 53 процента респондентов, 28 процентов высказались против, 19 процентов затруднились ответить.

Опрос проводился на прошлой неделе одновременно с эскалацией украинского кризиса. Сбор информации начался 23 февраля и завершился 25 февраля. В опросе приняли участие 1382 респондента в возрасте от 18 до 80 лет. Опрос газеты Helsingin Sanomat, проведенный чуть раньше, показывал, что 43 процента жителей Финляндии готовы были поддержать вступление в НАТО, если президент и премьер-министр будут считать это соответствующим интересам страны.

В США пригрозили Китаю за позицию по Украине

Украинский кризис бросил тень на попытки Китая отметить 50-летие важной вехи в его отношениях с США - Шанхайского коммюнике, повлекшего за собой нормализацию отношений между Пекином и Вашингтоном. Как пишет South China Morning Post, бывший министр финансов США Джейкоб Лью предупредил, что отношения стран ухудшатся, если Пекин сохранит свою нынешнюю позицию.