Обзор иноСМИ: "взлет" нефти и мрачная тень Косово

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС принять Киев в свой состав «без промедления». Французская газета Le Figaro рассказала, осуществимо ли это.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она также хотела бы, чтобы Украина вступила в ЕС. Она напомнила, что уже запущен процесс, который состоит, в частности, в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС: «У нас очень тесное сотрудничество по энергетической сети [...]. Со временем они станут частью нас, они одни из нас, и мы хотим, чтобы они были в ЕС». Однако фон дер Ляйен не указала никаких сроков. Le Figaro отмечает, что даже в рамках «особой» процедуры на вступление в ЕС уйдет много времени: Евросоюз требует от потенциальных членов стабильности институтов, соблюдения верховенства закона и стабильного развития экономики.
С 24 февраля цена на сырую нефть в мире дважды взлетела до 105 долларов за баррель - последний раз этот уровень наблюдался в 2014 году. И дальше все может стать намного хуже, пишет Foreign Policy.
Хотя санкции Запада против России не нацелены на торговлю энергоносителями, санкции против банков и других организаций будут препятствовать экспорту российской нефти, природного газа и угля, что приведет к хаосу на мировых рынках энергоресурсов, подчеркивает издание. По версии Foreign Policy, высокие цены на энергоносители могут легко спровоцировать глобальную рецессию, значительную инфляцию и массовое народное недовольство, как это наблюдалось в 1973 году. Автор издания назвал мифом легкий отказ от ископаемого топлива и призвал ЕС и США обратиться к природному газу и атомной энергии.
Американский эксперт по обороне Тед Карпентер в своей статье для The National Interest сравнил украинский кризис с тем, что «США и их союзники по НАТО сделали с Сербией в 1999 году», и назвал Косово «мрачной тенью для НАТО». Он заявил, что тогда союз, «созданный якобы в чисто оборонительных целях, начал наступательную 78-дневную воздушную войну против страны, которая даже не совершала агрессивных действий против кого-либо из членов НАТО».
В конце этого штурма, жертвами которого стали сотни сербских мирных жителей и была разрушена инфраструктура страны, лидеры НАТО вынудили правительство Слободана Милошевича передать Косово под международный контроль. Эта передача была осуществлена «в соответствии с фиговым листком резолюции, принятой Советом Безопасности ООН, несмотря на опасения и нежелание Москвы». Российские лидеры «яростно протестовали» и предупреждали, что несанкционированные действия Запада создали опасный дестабилизирующий прецедент в международных делах, однако Вашингтон отклонил их жалобы, заявив, что ситуация в Косово уникальна, отметил Карпентер.
Компания Taloustutkimus и финский портал Yle провели опрос, участников которого спрашивали «Стоит ли Финляндии вступить в НАТО?». Положительный ответ дали 53 процента респондентов, 28 процентов высказались против, 19 процентов затруднились ответить.
Опрос проводился на прошлой неделе одновременно с эскалацией украинского кризиса. Сбор информации начался 23 февраля и завершился 25 февраля. В опросе приняли участие 1382 респондента в возрасте от 18 до 80 лет. Опрос газеты Helsingin Sanomat, проведенный чуть раньше, показывал, что 43 процента жителей Финляндии готовы были поддержать вступление в НАТО, если президент и премьер-министр будут считать это соответствующим интересам страны.
Украинский кризис бросил тень на попытки Китая отметить 50-летие важной вехи в его отношениях с США - Шанхайского коммюнике, повлекшего за собой нормализацию отношений между Пекином и Вашингтоном. Как пишет South China Morning Post, бывший министр финансов США Джейкоб Лью предупредил, что отношения стран ухудшатся, если Пекин сохранит свою нынешнюю позицию.
Лью заявил, что 50 лет назад СССР был общей угрозой, которая сближала Китай и США, а сегодня «российская угроза» может еще больше отдалить страны. 25 февраля Китай вместе с Индией и ОАЭ воздержались при голосовании в Совбезе ООН по резолюции, осуждающей действия Москвы.