Боррель: «ЕС не ведет войну с Россией»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не ведет и не будет вести войну с Россией, но оказался «на стороне атакованных». Об этом сообщает Cadena SER.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».
В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.
«Россия считала, что мы, европейцы, будем более разделены, что трансатлантические отношения будут более хрупкими, что Украина будет менее устойчивой, а международное сообщество - более понимающим», - так прокомментировал Боррель ситуацию.
Также он подчеркнул, что ЕС не воюет с Россией.
«Евросоюз ни с кем не воюет. Когда меня упрекают в том, что мы не на Украине, - нас там нет и быть не может. Мы не воюем с Россией, но мы на стороне атакованных», - заявил Боррель.
Он отметил, что до сих пор несколько стран ЕС отправляли Украине военную помощь «на свой страх и риск», а теперь будут отправлять коллективно, отвечая на нужды и запросы самих украинцев.
Глава европейской дипломатии также добавил, что введенные санкции нанесут ущерб не только России, но и ЕС.
«Санкции вводятся для того, чтобы нанести ущерб экономике страны, находящейся под санкциями, но они также наносят ущерб вам в ответ, и мы должны быть готовы заплатить цену. Они не бесплатны для тех, кто их поддерживает», - заключил Боррель.