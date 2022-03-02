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7 часов назад

«Мы идем за вами»: Байден обратился к российским олигархам

Мария Иванова

Президент США Джо Байден заявил, что американские власти лишат российских олигархов большей части их богатств, находящихся в Штатах. Об этом сообщает Business Insider.

«Мы идем за вами»: Байден обратился к российским олигархам
Фото: ReutersReuters

Такой заявление Байден сделал во время своего выступления перед Конгрессом США 1 марта.

«Мы объединяемся с нашими европейскими союзниками, чтобы найти и забрать ваши яхты, ваши роскошные апартаменты, ваши частные самолеты. Мы идем за вашими активами, нажитыми нечестным путем», - заявил президент США.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил выявить в стране активы всех россиян, близких к российской власти, на которых могут быть распространены санкции. Речь идет о «полной инвентаризации» финансовых активов, недвижимости, яхт, автомобилей класса люкс, принадлежащих россиянам.

В США также поддержали идею санкций против имущества олигархов.

«Было бы отрадно увидеть, как конфискованные мега-яхты, особняки и произведения искусства продаются с аукционов в поддержку украинского народа», - заявил сенатор от Род-Айленда Шелдон Уайтхаус.

В мире,Шелдон Уайтхаус,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,Владимир Путин,Конгресс США,ЕС,
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