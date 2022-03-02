Премьер Саксонии вступился за Россию

"Мы должны всегда иметь в виду, что эта катастрофа должна быть прекращена, что должен снова наступить мир. Что нам не следует больше разжигать этот конфликт, что означает и выбор слов по отношению к России", - отметил Кречмер. При этом он добавил, что Германия еще долгие годы будет зависеть от поставок российского газа. "Мы не должны позволить загнать себя в угол странам, не имеющим этой зависимости, у которых есть другие экономические интересы", - подчеркнул премьер Саксонии. "Правильно продолжать сотрудничество с Россией", - добавил он.