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2 часа назад

Канада введет новые санкции против России

Lenta.ruиещё 4

Канада вводит новые санкции против России, они затронут в том числе ключевых сотрудников компании «Газпром». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

Канада анонсировала санкции против РФ и компании «Газпром»
Фото: Chris Wattie/ReutersChris Wattie/Reuters

В среду, 2 марта, глава Министерства финансов Канады Христя Фриланд анонсировала новые санкции против России. 23 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна ввела санкции в отношении России из-за ее признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Позже страна запретила российским кораблям заходить в свои порты.

В мире,Христя Фриланд,Джастин Трюдо,Газпром,
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