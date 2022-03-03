Канада анонсировала санкции против РФ и компании «Газпром»

Канада вводит новые санкции против России, они затронут в том числе ключевых сотрудников компании «Газпром» . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

В среду, 2 марта, глава Министерства финансов Канады Христя Фриланд анонсировала новые санкции против России. 23 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна ввела санкции в отношении России из-за ее признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Позже страна запретила российским кораблям заходить в свои порты.