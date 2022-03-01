Зеленский назвал требуемые Украиной гарантии

«Мы готовы говорить про гарантии безопасности. Если они не готовы брать Украину в НАТО, потому что Россия этого не хочет, то пусть обеспечат нам общие гарантии безопасности наработанные для Украины. В их число входят территориальная целостность, защита наших границ, особые отношения со всеми соседями и полная безопасность. И гарантии, которые должны обеспечить нашу полную безопасность необходимо юридически правильно закрепить», — сказал Зеленский.