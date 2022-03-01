В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 103.25EUR 114.55
Войти в почту
17 часов назад

Зеленский назвал требуемые Украиной гарантии

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому каналу CNN перечислил гарантии безопасности, которые страна рассчитывает получить от Запада. В их числе территориальная целостность, защита границ и полная безопасность. Слова Зеленского приводит «РИА Новости».

Зеленский назвал требуемые Украиной гарантии
Фото: ReutersReuters

«Мы готовы говорить про гарантии безопасности. Если они не готовы брать Украину в НАТО, потому что Россия этого не хочет, то пусть обеспечат нам общие гарантии безопасности наработанные для Украины. В их число входят территориальная целостность, защита наших границ, особые отношения со всеми соседями и полная безопасность. И гарантии, которые должны обеспечить нашу полную безопасность необходимо юридически правильно закрепить», — сказал Зеленский.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам РФ объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.

На Украине предсказали «позорную капитуляцию» Зеленского

В мире,Безопасность,Планы НАТО,Владимир Зеленский,Владимир Путин,НАТО,
389
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители