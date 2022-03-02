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20 часов назад

Китай заявил, что резолюция ГА ООН с осуждением РФ не учитывает историю кризиса на Украине

ТАССиещё 10

Принятая в среду Генеральной Ассамблеей ООН резолюция с осуждением действий России в отношении Украины не учитывает историю и сложность ситуации. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Китай раскритиковал резолюцию Генассамблеи ООН по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"К сожалению, проект резолюции, вынесенный на голосование на этой специальной сессии, не был представлен для консультаций со всеми странами-членами. Он также не принимает во внимание историю и сложность нынешнего кризиса", - сказал постпред после голосования.

Помимо этого, глава дипмиссии отметил, что документ не учитывает "принцип неделимости безопасности или необходимость продвижения политического решения". "Все это идет вразрез с нашей последовательной позицией, поэтому у нас не было иного выбора, кроме как воздержаться от голосования", - резюмировал он.

Выборы на Украине,Генассамблея ООН,ООН,
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