Китай раскритиковал резолюцию Генассамблеи ООН по Украине

Принятая в среду Генеральной Ассамблеей ООН резолюция с осуждением действий России в отношении Украины не учитывает историю и сложность ситуации. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.
"К сожалению, проект резолюции, вынесенный на голосование на этой специальной сессии, не был представлен для консультаций со всеми странами-членами. Он также не принимает во внимание историю и сложность нынешнего кризиса", - сказал постпред после голосования.
Помимо этого, глава дипмиссии отметил, что документ не учитывает "принцип неделимости безопасности или необходимость продвижения политического решения". "Все это идет вразрез с нашей последовательной позицией, поэтому у нас не было иного выбора, кроме как воздержаться от голосования", - резюмировал он.