Британская королева Елизавета II выздоровела после COVID-19. Об этом сообщает издание The Guardian.

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Об улучшении здоровья монарха свидетельствуют три встречи с иностранными дипломатами, которые королева провела во вторник, 1 марта, по видеосвязи из Виндзорского замка. Во время ее болезни подобные мероприятия отменялись. Источники Daily Mail утверждали, что Елизавета отказывалась от встреч из-за хриплого простуженного голоса.

В воскресенье, 27 февраля, королева почувствовала себя достаточно хорошо для того, чтобы совершить поездку в имение Фрогмор, располагающееся примерно в полутора километрах от Виндзорского замка, где она живет. В Фрогморе Елизавета встретилась со своими внуками и правнуками: принцессой Беатрисой и ее дочерью Сиенной, а также c принцем Уильямом, его супругой Кейт Миддлтон и их детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.