Британская королева Елизавета II выздоровела после COVID-19. Об этом сообщает издание The Guardian.
Об улучшении здоровья монарха свидетельствуют три встречи с иностранными дипломатами, которые королева провела во вторник, 1 марта, по видеосвязи из Виндзорского замка. Во время ее болезни подобные мероприятия отменялись. Источники Daily Mail утверждали, что Елизавета отказывалась от встреч из-за хриплого простуженного голоса.
В воскресенье, 27 февраля, королева почувствовала себя достаточно хорошо для того, чтобы совершить поездку в имение Фрогмор, располагающееся примерно в полутора километрах от Виндзорского замка, где она живет. В Фрогморе Елизавета встретилась со своими внуками и правнуками: принцессой Беатрисой и ее дочерью Сиенной, а также c принцем Уильямом, его супругой Кейт Миддлтон и их детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
О заражении Елизаветы II новой коронавирусной инфекцией стало известно в 20 февраля. Королева самоизолировалась в Виндзорском замке, где под присмотром врачей продолжала работать с документами и отвечать на письма. Ее болезнь протекала в легкой форме.