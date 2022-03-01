Россия проводит спецоперацию на Украине «хирургически», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Выступая на совещании с членами Совета безопасности и руководством Совета министров, Лукашенко сообщил, что президент России Владимир Путин поставил задачу военным «работать хирургически» - так, чтобы не пострадало гражданское население.

Он отметил, что для военного коллектива «хирургия» - сложная задача, но российские войска с ней справляются.

«Надо отдать должное россиянам, они проводят операцию, но еще хирургически», - заявил Лукашенко, его слова приводит «БелТа».

Лукашенко также заявил, что информация о больших потерях со стороны российских войск является фейком. По его словам, с начала спецоперации Белоруссия приняла на лечение около 160-170 раненых российских военных.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной «спецоперации по демилитаризации и денацификации» Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.