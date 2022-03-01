Украинские военные бросают боеспособную технику при отступлении

Отступающие с территории Донецкой области подразделения украинских войск бросают боеспособную технику, передает корреспондент РИА «Новости».

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Сообщается об оставленном украинском танке между населенными пунктами Николаевка и Бугас на Мариупольском направлении. Бойцы ДНР отбуксировали танк в ремонтные части. По их словам, танк был оставлен с полным боекомплектом, включая вспомогательное вооружение: пулеметы и средства активной и пассивной защиты.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

Согласно сообщению Минобороны России, по состоянию на 1 марта, российские вооруженные силы поразили 1325 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 43 пункта управления и узла связи.