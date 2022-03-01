Российскому танкеру отказали в заходе в порт Малайзии

Оператор малазийского порта Куала-Сунгаи-Лингги отказал в заходе российскому нефтяному танкеру Linda из-за угрозы нарушения введенных против РФ санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства транспорта.

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«Минтранс информирует, что оператор порта назначения судна в Малайзии принял решение отказать в намерении зайти в гавань, чтобы не нарушать какие-либо введенные санкции», — говорится в сообщении ведомства.

В Министерстве транспорта добавили, что продолжат следить за ситуацией для принятия дальнейших мер, которые могут быть необходимы в соответствии с решениями правительства.

Отмечается, что российский танкер, попавший под санкции, должен был прибыть в малазийский порт 5 марта.