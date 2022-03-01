В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 103.25EUR 114.55
Войти в почту
23 часа назад

Российскому танкеру отказали в заходе в порт Малайзии

Елена Прошина

Оператор малазийского порта Куала-Сунгаи-Лингги отказал в заходе российскому нефтяному танкеру Linda из-за угрозы нарушения введенных против РФ санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства транспорта.

Российскому танкеру отказали в заходе в порт Малайзии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Минтранс информирует, что оператор порта назначения судна в Малайзии принял решение отказать в намерении зайти в гавань, чтобы не нарушать какие-либо введенные санкции», — говорится в сообщении ведомства.

В Министерстве транспорта добавили, что продолжат следить за ситуацией для принятия дальнейших мер, которые могут быть необходимы в соответствии с решениями правительства.

Отмечается, что российский танкер, попавший под санкции, должен был прибыть в малазийский порт 5 марта.

Летевший в Португалию за россиянами самолет развернули

Ранее США ввели ограничения в отношении пяти коммерческих судов, принадлежащих «ПСБ лизингу». Танкер Linda не принадлежит компании, его в апреле 2021 года судно выкупил собственник.

В мире,Минтранс РФ,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители