Российскому танкеру отказали в заходе в порт Малайзии

Оператор малазийского порта Куала-Сунгаи-Лингги отказал в заходе российскому нефтяному танкеру Linda из-за угрозы нарушения введенных против РФ санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства транспорта.
«Минтранс информирует, что оператор порта назначения судна в Малайзии принял решение отказать в намерении зайти в гавань, чтобы не нарушать какие-либо введенные санкции», — говорится в сообщении ведомства.
В Министерстве транспорта добавили, что продолжат следить за ситуацией для принятия дальнейших мер, которые могут быть необходимы в соответствии с решениями правительства.
Отмечается, что российский танкер, попавший под санкции, должен был прибыть в малазийский порт 5 марта.
Ранее США ввели ограничения в отношении пяти коммерческих судов, принадлежащих «ПСБ лизингу». Танкер Linda не принадлежит компании, его в апреле 2021 года судно выкупил собственник.