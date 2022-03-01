Раскрыта роль младшего сына Лукашенко в организации переговоров с Зеленским

В организации переговоров президентов Белоруссии и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского принимал участие младший сын Лукашенко Николай. Об этом рассказал белорусский лидер на совещании с членами Совета безопасности и руководством Совета министров, передает БелТа.

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По словам Лукашенко, огромную роль в организации переговоров с Владимиром Зеленским сыграл депутат Верховной рады Евгений Шевченко, именно ему удалось уговорить обоих президентов созвониться и договориться об организации российско-украинских переговоров в Гомельской области.

Лукашенко отметил, что Шевченко пытался выйти на контакт с ним неоднократно по разным каналам, и даже среди ночи позвонил его младшему сыну Николаю.

«Он целую ночь торпедировал всех моих помощников, Службу безопасности. Когда ему сказали: "Ну сколько можно, хватит, президент с тобой пять раз разговаривал", - он вышел на моего меньшего сына (Николая Лукашенко) по телефону. Оказывается, когда-то они - на Припяти мы были, запускали калийный комбинат - обменялись телефонами. Он и его нашел ночью», - рассказал президент Белоруссии.

По его словам, «ни по линии МИД, ни по линии военных, а именно эта линия сработала» и привела к разговору с Зеленским.