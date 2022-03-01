В Грузии тоже потребовали ускоренного вступления в ЕС

«Я обращаюсь к председателю парламента Грузии, учесть форс-мажор и полностью посвятить сегодняшнее заседание двум вопросам: Украине и ускоренному членству Грузии в Евросоюзе, поскольку весь мир признает, что в 2008 году у нас было положение, идентичное сегодняшнему в Украине», — заявила глава оппозиционной партии страны «Единое национальной движение» Хатия Деканоидзе .

Она отметила, что необходимо как можно быстрее начать переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз, в особенности с Францией, которая на данный момент председательствует в ЕС. Подобные заявления сделали и представители других оппозиционных партий. При этом официально грузинские власти объявляли о готовности подать заявку в 2024 году.