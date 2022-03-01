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1 марта

В Грузии тоже потребовали ускоренного вступления в ЕС

Елена Прошина

Грузинская оппозиция считает, что власти страны должны обратиться к Евросоюзу с просьбой об ускоренном вступлении республики в состав объединения, пишет «Грузия.Online».

В Грузии тоже потребовали ускоренного вступления в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я обращаюсь к председателю парламента Грузии, учесть форс-мажор и полностью посвятить сегодняшнее заседание двум вопросам: Украине и ускоренному членству Грузии в Евросоюзе, поскольку весь мир признает, что в 2008 году у нас было положение, идентичное сегодняшнему в Украине», — заявила глава оппозиционной партии страны «Единое национальной движение» Хатия Деканоидзе.

Она отметила, что необходимо как можно быстрее начать переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз, в особенности с Францией, которая на данный момент председательствует в ЕС. Подобные заявления сделали и представители других оппозиционных партий. При этом официально грузинские власти объявляли о готовности подать заявку в 2024 году.

Ранее Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины из Грузии из-за отказа страны отправить к ним добровольцев.

В мире,Хатия Деканоидзе,Владимир Зеленский,ЕС,
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